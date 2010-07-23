FEMEN іде на вибори

Жіночий рух FEMEN розглядає можливість участі в місцевих виборах, які пройдуть 31 жовтня. Про це під час інтернет-конференції повідомила лідер руху Ганна Гуцол.

"У нас є все для участі у виборах: розум, креативность, довгі ноги. Але немає фінансування. Хоча нас це не зупинить. Ми хочемо зрозуміти, яких результатів можна добитися на виборах без грошей, але з ідеологією, самовіддачею і творчим підходом до передвиборчої кампанії. Ми віримо в політику жіночих грудей", - наводить слова Гуцол сайт “Обозреватель”.

За її словами, до їх організації виявили цікавість ряд політичних партій, але конкретних пропозицій ще не надходило.

FEMEN - всеукраїнська громадська організація, відома своїми епатажними акціями і "голими" протестами.