Будиночок для охоронців Конча-Заспи влетить державі в 4 мільйони

Прем’єр-міністр Микола Азаров велів Мінфіну передати Верховній Раді 53 мільйони 521,2 тис. гривень, Держуправлінню справами – 4 млн. 908 тисяч. Загалом підписана Азаровим постанова КМУ № 597 “Деякі питання виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" передбачає передачу різним держустановам загальної суми 645 мільйонів 618 тисяч гривень із бюджетної програми "Державні капітальні видатки". Документ оприлюднений на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема нардепи на “здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України” отримають 53 млн. 85 тис., та ще 439 тисяч на “обслуговування діяльності ВР”.

ДУСі на “обслуговування діяльності Президента, Адміністрації Президента та інших державних органів” підкинули 185 тисяч, 198 тисяч – на “медичне обслуговування нардепів та керівного складу органів державної влади”, й більше 4,5 мільйонів на “фінансову підтримку санаторно-курортних закладів Державного управління справами”. Левову частку останньої суми, а саме 4 мільйони гривень, з’їсть “проектування і спорудження будівлі для розміщення служби комендатури на території будинку відпочинку "Конча-Заспа".

Також прем’єр наказав мінфіну внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.

Для порівняння: той самий документ передбачає виділення 4 мільйонів 800 тисяч гривень Національній академії медичних наук за бюджетною програмою "Реконструкція споруд, в тому числі дитячого кардіологічного центру, та придбання обладнання Інституту невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака"

Як повідомляв УНІАН, іншою постановою № 624 від 21 липня Кабмін затвердив заходи з організації роботи по наданню населенню житлових субсидій за спрощеним порядком. Зокрема документ передбачає, що кошти на виготовлення матеріалів за цією програмою - 6,596 млн. грн. заберуть з програми "Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань".