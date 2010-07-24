Церква Кирила в Україні лише «захищає те, що належить Богу»?

Православна церква не зазіхає ні на суверенітет України, ні на національне самовизначення, а лише «захищає те, що належить Богу, і те, що вручено церкві», заявив патріарх Московський КИРИЛ сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, патріарх КИРИЛ відзначив, що сьогодні, 24 липня, православна церква шанує пам`ять Святої рівноапостольної княгині Ольги. Він сказав, що побачив у цьому «великий символ», пригадавши, що син княгині Ольги – Святослав, не був готовий прийняти християнство, і тоді княгині довелося багато пережити для того, щоб зберегти віру і виховати онука - князя Володимира, при якому Русь отримала хрещення.

На думку глави РПЦ, «приклад святої Ольги свідчить про духовну єдність всього простору Святої Русі».

"Цей духовний простір і є наш єдиний духовний будинок. Говорячи так, вкотре повторюю тим, хто не хоче чути: ми не зазіхаємо ні на суверенітет людей, ні на національне самовизначення. Ми захищаємо те, що належить Богу, і те, що вручено церкві. І якщо відступимося і припинимо захищати, то зникнемо з історії, як зникали ті, хто зводив гоніння на Церкву Божію, хто паплюжив ім`я Христове, хто намагався розірвати Його нетлінний хітон», - наголосив патріарх КИРИЛ.

На згадку про відвідування Свято-Троїцького кафедрального собору патріарх передав храму образ Спасителя.

Віруючі одержали ікони Всеросійського патріарха - святителя Тихона.