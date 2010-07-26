Протигази для коней віддали Литвину
15:59, 26 липня 2010Політика
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Благодир працював у Рівному
Кабінет Міністрів України призначив Юрія БЛАГОДИРЯ головою Державного комітету України з питань державного матеріального резерву.
Відповідне розпорядження Кабміну №1495-р від 21 липня 2010 року опубліковано на сайті уряду.
За інформацією "Української правди", БЛАГОДИР досі очолював рівненський осередок Народної партії.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року тодішній прем`єр ТИМОШЕНКО заявила, що вона знайшла у Держкомрезерві протигази для коней.
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