Протигази для коней віддали Литвину

Кабінет Міністрів України призначив Юрія БЛАГОДИРЯ головою Державного комітету України з питань державного матеріального резерву.

Відповідне розпорядження Кабміну №1495-р від 21 липня 2010 року опубліковано на сайті уряду.

За інформацією "Української правди", БЛАГОДИР досі очолював рівненський осередок Народної партії.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року тодішній прем`єр ТИМОШЕНКО заявила, що вона знайшла у Держкомрезерві протигази для коней.