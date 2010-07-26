Тігіпко взяв два дні на обґрунтування підвищення цін на газ

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО пообіцяв впродовж двох днів надати документи, які обґрунтовують підвищення тарифів на газ для населення.

Про це повідомив заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій КАБАНЧЕНКО сьогодні після зустрічі С.ТІГІПКА з представниками Спільного представницького органу профспілок з питання підвищення тарифів на газ для населення, повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ.

«Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО пообіцяв впродовж двох днів надати документи, які обґрунтовують підвищення тарифів на газ для населення та дадуть підстави говорити про врахування позиції профспілок при формуванні тарифів на газ та субсидій для населення», - заявив Г.КАБАНЧЕНКО.

Він зазначив, що позиція профспілок була і є незмінною: «Перш ніж вести мову про додаткові стягнення з громадян, влада повинна розробити та прийняти чіткий план реформ у сфері житлово-комунального господарства, але, насамперед, вирішити питання повернення заборгованості з зарплат”.

За його словами, якщо такі реформи будуть проведені і погоджені із профспілками, тоді у громадян буде впевненість, що кошти, отримані внаслідок підвищення тарифів, використовуються саме на покращання їхнього добробуту.

«Нам приємно відзначити, що в такому важливому питанні профспілки виявили свою спільну позицію – і так звані «незалежні», і так звані «офіційні». Ми переконані, що лише спільними зусиллями ми зможемо відстояти свою позицію перед сумнівними діями уряду», - наголосив Г.КАБАНЧЕНКО.

Як повідомлялося, Національний форум профспілок України заявляв, що оскаржуватиме підвищення ціни на природній газ для населення у суді. Окружний адміністративний суд м. Києва призначив перше засідання у справі за позовом НФПУ до Національної комісії регулювання електроенергетики України про визнання протиправною та скасування Постанови № 812 про підвищення роздрібних цін на газ для населення на 16 вересня 2010 року. Згодом Федерація профспілок України подала аналогічний позов до НКРЕ.