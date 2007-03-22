У БЮТ пророкують Яценюку човникову дипломатію за маршрутом Садова – Банкова

Заступник керівника фракції БЮТ Григорій Немиря заявляє, що Блок Юлії Тимошенко вітає обрання Арсенія Яценюка на посаді міністра закордонних справ.

"Знаєте: краще мати міністра закордонних справ, ніж його не мати", - заявив він в інтерв`ю "Известиям в Украине".

На думку Немирі, затягування з призначенням на цю посаду Огризка і та "запаморочлива швидкість", з яким був призначений Яценюк, говорять про те, що "насправді не прізвище міністра мало значення, а очікування лінії його поводження".

При цьому Немиря вважає, що "поки рано говорити про те, що хтось виграв або програв: поки немає фактора, що допоміг би відповісти на це питання".

"З одного боку, коаліція пограла мускулами і показала: що-що, а мускули в неї великі. Вона довела, що може не тільки домогтися відставки недогідного їй міністра, але й не дозволити призначити протеже, якого недогідний міністр лобіював", - відзначив Немиря.

"З іншого боку, чому так швидко Яценюк був призначений на посаду? Моя відповідь така: президент потрібен коаліції, щоб створювати ілюзію стабільності і триваючого діалогу в умовах глибокої конституційної кризи", - додав він.

Водночас, на думку Немирі, у призначенні Яценюка криється певна небезпека, що "міністр закордонних справ може почати займатися човниковою дипломатією, що буде проходити за маршрутом Садова – Банкова іноді з зупинкою на Грушевського".

"Хоча, думаю, первісна фаза його перебування на посаді міністра буде дуже сприятлива для пана Яценюка. До нього будуть дуже доброзичливо ставитися, його запросять відвідати і Брюссель, і Вашингтон, і Москву, і європейські столиці", - припустив Немиря.

"Але, як ми знаємо, період медового місяця швидко минає, особливо в умовах парку Юрського періоду-2, яким є нинішній український уряд", - додав він.

При цьому Немиря вважає, що Яценюку треба буде пройти кілька "тестів", серед яких перший – проблема координації зовнішньої політики.

"Це ахілесова п`ята української дипломатії вже довгий час. Зараз не тільки існують протиріччя між трактуванням зовнішньополітичного курсу президентом і прем`єром: у самому Кабінеті існує трохи зовнішніх політик", - відзначив він.

Ще двома визначальними моментами, за словами Немирі, є те, наскільки ефективно зможе Яценюк "забезпечити пріоритетність європейської інтеграції над інтеграцією в ЄЕП" і "енергетична дипломатія з Росією".

Українська правда