Православних Київського патріархату не впускають на свято хрещення Києва
Місцеві чиновники настійливо «не рекомендують» духовенству КП їхати до Києва 28 липня. Надходять сигнали про перешкоджання проїзду автобусів на трасі…
До Київської патріархії надходять численні сигнали про різноманітні спроби перешкодити від’їзду паломників до столиці на святкування Хрещення Київської Русі-України, повідомили УНІАН у прес-центр КП УПЦ.
Зокрема, відбувається тиск на автоперевізників з метою змусити їх відмовитися від перевезення груп паломників. Погрожують відібрати ліцензію на перевезення та створити інші «неприємності». У зв’язку з чим спостерігається масова відмова перевізників від виконання рейсів, про які завчасно було домовлено.
В інших випадках чиновники місцевої влади настійливо «не рекомендують» духовенству Київського патріархату їхати до Києва 28 липня.
Надходять також сигнали про перешкоджання проїзду автобусів безпосередньо на трасі – під надуманими приводами їх зупиняють і не пропускають далі предаствники ДАІ.
Усі ці випадки викликають серйозну тривогу, вважають в КП, адже вони “носять не поодинокий, а масовий і систематичний характер” Святійший патріарх Філарет звернувся до представників державної влади за роз’ясненнями. У відповідь було повідомлено, що жодних розпоряджень щодо вчинення перешкод у перевезенні паломників для участі у святкуванні дня Хрещення Київської Русі не давалося. Незважаючи на це, інформація про перешкоди продовжує надходити.
”Цю неприємну картину варто порівняти з тим, як місцева влада в Одесі та Дніпропетровську всіляко сприяла доставці віруючих Московського патріархату до місць богослужіння глави РПЦ, – ідеться в повідомленні прес-служби КП, – надаючи навіть безкоштовно автобуси та запускаючи додаткові одиниці комунального транспорту. Невже таким є вияв рівного ставлення до різних конфесій?”
Станом на 5.00 ранку 28 липня 5 автобусів було зупинено представниками ДАІ на в’їзді до Киэва з боку м. Житомира (біля повороту на “Чайку” – під приводом того, що «в Києві немає місця» для парковки. Лише після понад годинних переговорів та погроз розпочати акцію протесту на місці, автобуси були відпущені.