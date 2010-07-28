Православних Київського патріархату не впускають на свято хрещення Києва

До Київської патріархії надходять численні сигнали про різноманітні спроби перешкодити від’їзду паломників до столиці на святкування Хрещення Київської Русі-України, повідомили УНІАН у прес-центр КП УПЦ.

Зокрема, відбувається тиск на автоперевізників з метою змусити їх відмовитися від перевезення груп паломників. Погрожують відібрати ліцензію на перевезення та створити інші «неприємності». У зв’язку з чим спостерігається масова відмова перевізників від виконання рейсів, про які завчасно було домовлено.

В інших випадках чиновники місцевої влади настійливо «не рекомендують» духовенству Київського патріархату їхати до Києва 28 липня.

Надходять також сигнали про перешкоджання проїзду автобусів безпосередньо на трасі – під надуманими приводами їх зупиняють і не пропускають далі предаствники ДАІ.

Усі ці випадки викликають серйозну тривогу, вважають в КП, адже вони “носять не поодинокий, а масовий і систематичний характер” Святійший патріарх Філарет звернувся до представників державної влади за роз’ясненнями. У відповідь було повідомлено, що жодних розпоряджень щодо вчинення перешкод у перевезенні паломників для участі у святкуванні дня Хрещення Київської Русі не давалося. Незважаючи на це, інформація про перешкоди продовжує надходити.

”Цю неприємну картину варто порівняти з тим, як місцева влада в Одесі та Дніпропетровську всіляко сприяла доставці віруючих Московського патріархату до місць богослужіння глави РПЦ, – ідеться в повідомленні прес-служби КП, – надаючи навіть безкоштовно автобуси та запускаючи додаткові одиниці комунального транспорту. Невже таким є вияв рівного ставлення до різних конфесій?”

Станом на 5.00 ранку 28 липня 5 автобусів було зупинено представниками ДАІ на в’їзді до Киэва з боку м. Житомира (біля повороту на “Чайку” – під приводом того, що «в Києві немає місця» для парковки. Лише після понад годинних переговорів та погроз розпочати акцію протесту на місці, автобуси були відпущені.