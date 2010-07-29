Азаров і Тігіпко видали дві різні версії того, куди підуть гроші МВФ

На покриття дефіциту Державного бюджету планується направити близько 20% загальної суми кредиту МВФ, решту коштів необхідно буде витратити на серйозні програми модернізації економіки, зокрема на програму з енергозбереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам і інформагентствам.

Він висловив сподівання, що наступного року в Україні суттєво скоротиться потреба використовувати кредитні кошти для погашення дефіциту бюджету.

«Ми сподіваємося, що наступного року ми дедалі менше витрачатимемо ресурсів і кредитів на погашення дефіциту бюджету, а все більше спрямовуватимемо на програми розвитку нашої країни. Ми таку траєкторію для себе намітили, виходячи, перш за все, з масштабності тих завдань, які нині перед нами стоять», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що 2010 рік - це рік виходу з кризи і тому уряд змушений витрачати гроші на покриття дефіциту Держбюджету, бюджету НАК «Нафтогаз України» і Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-прем`єр ТІГІПКО заявив: «Згідно з умовами програми співпраці Україна одержить 2 млрд. дол. США на покриття дефіциту бюджету 2010 року. Але вже з наступного року всі без винятку кошти будуть спрямовані лише на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України».

Сьогодні виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ й економічного врегулювання».

Кредит розрахований на термін 29 місяців. Одразу ж Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.