ЦВК розгляне питання реєстрації народних депутатів

Завтра, 4 травня, о 16.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії (площа Лесі Українки, 1, 2-ий поверх, прес-центр ЦВК).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, планується, що до порядку денного буде включено, зокрема, питання про реєстрацію народних депутатів України, а також про відшкодування політичним партіям (політичним партіям, що входили до виборчих блоків партій) витрат, пов’язаних з фінансуванням їх передвиборчої агітації тощо.

Акредитація на захід триватиме до 14.00 4 травня за телефонами: 256-81-72, 286-80-71.

Акредитація обов’язкова.