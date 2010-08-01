Чому Хорошковському не загрожує звільнення

Главі СБУ Валерію Хорошковському поки що не загрожує звільнення. Про це в коментарі Gazeta.uaсказав колишній заступник керівника Служби безпеки України, генерал-лейтенант в запасі Олександр Скіпальський.

“Тому що його призначено в ручному режимі. Поки він буде особисто задовольняти Януковича, то ніхто його не зніме. Ніде немає таких прецедентів, щоб керівниками спецслужб були люди із бізнесового світу. Тим більше періоду не зовсім делікатного накопичення капіталу. Це суперечить здоровому глузду і суті спецслужби. Але рішення про його призначення приймав Ющенко – саме він зробив із Хорошковського першим заступником глави СБУ в погоні за газом. Цю естафету перехопив Янукович”, - зазначив він.

За словами Скіпальського, колишній глава СБУ Валентин Наливайченко займався піаром. “Хорошковський робить це в меншій мірі. Він більш незалежний, зокрема в економічному плані. Безумовно, він реалізує ту індульгенцію, яка була надана при його призначенні”, - додав колишній заступник глави СБУ.