Янукович поговорив по телефону з Медведєвим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду надати допомогу постраждалим від пожеж регіонам Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, сьогодні відбулася телефонна розмова В.ЯНУКОВИЧА і Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, під час якої глави держав обговорили складну ситуацію, що склалася в деяких російських регіонах внаслідок масштабних лісових пожеж, та домовилися про надання допомоги українською стороною з метою ліквідації негативних наслідків стихійного лиха.

Сьогодні ж В.ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів, керівникам Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, деяких інших центральних органів виконавчої влади, а також керівникам прикордонних із російською стороною регіонів України вжити заходів з надання допомоги РФ у подолання наслідків стихійного лиха.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні лісові пожежі в Росії загрожують більш як 200 населеним пунктам. Надзвичайна пожежна обстановка склалася у 14 регіонах Росії.

Внаслідок пожеж на території РФ загинуло 30 осіб, понад тисяча осіб втратили майно і залишились без домівок.