Політолог: Янукович хоче бути схожим на Путіна і Медведєва

Політолог Михайло Басараб вважає неприпустимим блокування правоохоронними органами проведення акцій протесту.

Про це він сказав в коментарі Gazeta.uа.

“У нас мітинги були малочисельними. Але ніхто не здатен зупинити ідею, час якої настав. В Україні колись настане час демократичної ідеї. Тоді ні Могильов, ні Янукович не зможуть зупинити численних акцій протесту, як в 2004 році”, - зауважив політолог.

За його словами, під час проведення акцій у Києві міліціонери поводять себе не демократично і брутально. “Хоча ще не доходило до жорсткого застосування сили. Мабуть, вони беруть приклад зі своїх російських колег. Та і наш президент хоче бути схожим на Путіна і Медведєва. У прикладі розгону мітингів також. Йому подобається бути їхнім прототипом”, - додав Басараб.

Експерт не виключає, що наступний етап революції буде агресивнішим, ніж Майдан шість років тому. “Сьогоднішня команда в МВС нагадує зразок 2004 року. Вони здатні на багато що, аби тільки сподобатися Януковичу. Я не виключаю, що можуть наробити багато безглуздостей”, - зазначив він.