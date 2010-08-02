Міліція каже, що офіс партії Тимошенко обшукали через «замінування»

Міліція наголошує, що обшук в офісі ВО "Батьківщина" у Черкасах було проведено правомірно.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Черкаській області, сьогодні о 8.05 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що будівлю в Черкасах по вулиці Роскопній, 15/1 заміновано.

На місце події терміново виїхали вибухотехніки, автомобілі МЧС і слідчо-оперативна група. Згідно з інструкцією, вибухотехніки повинні були оглянути й суміжні до вказаного будинку приміщення. Було оглянуто кілька сусідніх будівель. Міліціонери також зайшли до сусіднього приміщення, в якому знаходиться офіс партії ВО "Батьківщина".

Двері правоохоронцям особисто відкрив заступник керівника партії. Міліціянти побачили стоси листівок і наклейок, дбайливо розкладених і підписаних за кількістю районів області. Увагу правоохоронців привернув зміст листівок і те, що на листівках не було вказано ніяких вихідних даних. Заступник керівника партії був запрошений до огляду приміщення. Але, посилаючись на те, що в приміщенні може бути бомба і він боїться за своє життя, заступник керівника партії покинув офіс, йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група з фіксацією своїх дій на відео- та аудіотехніку, у присутності понятих, задокументувала даний факт. Перевірку проводить Соснівський РВ ГУ МВС в Черкаській області.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби БЮТ з посиланням на народного депутата від БЮТ Ігоря ЄРЕСЬКА, сьогодні вранці під приводом начебто розмінування обласного офісу партії «Батьківщина» у Черкасах співробітники міліції провели обшук усіх приміщень та вилучили інформаційні листівки щодо діяльності влади.

«У цих листівках була інформація про те, що з 1 серпня уряд ЯНУКОВИЧА підвищив ціни на газ на 50% і пояснення, кому йдуть народні гроші», - сказав І.ЄРЕСЬКО. «Я як народний депутат і ми як опозиція маємо право роздавати ці інформаційні матеріали населенню, щоб вони знали, що відбувається в країні», - наголосив член БЮТ.

За словами І.ЄРЕСЬКА, працівники міліції у грубій формі заперечували той факт, що це «розмінування» лише привід для того, щоб втрутитися у партійні справи.

Він повідомив, що вже подані скарги і звернення до Генеральної прокуратури та до Міністерства внутрішніх справ. «Ми вбачаємо у таких діях працівників міліції порушення закону», - сказав народний депутат.