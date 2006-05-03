МЗС підтверджує загибель українки на борту А-320

За повідомленням Посольства України у Республіці Вірменія, у списку пасажирів літака А-320 авіакомпанії “Армавіа”, що зазнав катастрофи третього травня неподалік м. Сочі, є одна громадянка України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, особу та місце проживання громадянки встановлено.

На місці катастрофи тривають пошуково-рятувальні роботи.

Справа перебуває на контролі у Міністерстві закордонних справ України, Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону та Посольстві України у Вірменії.

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії «Армавіа», який здійснював рейс Єреван-Сочі, зазнав катастрофи минулої ночі над Чорним морем поблизу Сочі. На борту лайнера А-320 знаходилися 113 чоловік, з яких шестеро дітей. За попередніми даними, всі вони загинули.

Авіакомпанія повідомила, що на борту літака А-320 знаходилися 28 іноземних громадян, зокрема 26 росіян, 1 громадянин Грузії і 1 український громадянин.