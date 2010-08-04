Сільгоспярмарки в Києві відбудуться незважаючи на спеку

На численні звернення киян 6 та 7 серпня Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА буде організовано 4 сільськогосподарських ярмарки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на ярмарках киянам та гостям столиці буде запропонований широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

6 серпня ярмарок можна відвідати у Печерському районі на Печерській площі, 1.

7 серпня ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі по вул. Бурмистренка; у Дарницькому районі по вул. Крупської; у Святошинському районі на вул. Жолудєва, 6.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.

Як повідомляв УНІАН, цього літа столична влада через спекотну погоду приймала рішення про заборону сільськогосподарських ярмарків.