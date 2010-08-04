Черновецький до 2012 року в кріслі мера не всидить?

Після місцевих виборів 31 жовтня необхідно провести в лютому 2011 року позачергові вибори депутатів Київської міської ради, а також мера міста, вважає народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ).

У коментарі УНІАН депутат заявив: «Зараз владу в Києві міняють шляхом призначення «своїх» замів, начальників управлінь, але, я вважаю, людям треба дати можливість вибрати собі нового мера, Київську міську раду. Це право людей, і необхідно з ним рахуватися».

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ додав, що при народному волевиявленні на жовтневих місцевих виборах Київ не повинен залишитися осторонь, оскільки потім зі столичних чиновників братиме приклад вся країна.

«Київрада все більше розбазарює землю, і цю діяльність припинити можуть тільки нові вибори. Думаю, київська влада довго не утримається і до 2012 року не дотягне», – прогнозує політик.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ заявив, що вважає за необхідне в листопаді цього року внести на розгляд парламенту проект постанови про проведення позачергових виборів депутатів Київради і Київського міського голови, і призначити їх на лютий 2011 року.

Цю ідею підтримує і головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ: «Ми звертатимемося до депутатів всіх фракцій з проханням внести постанову про дострокове припинення повноважень міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та Київради шостого скликання і за неї проголосувати, тому що місто тоне в грязі, автомобільних пробках і корупції». За його словами, в цивілізованих країнах те, що коїться сьогодні в Києві, давно б стало причиною розпуску міської ради і відставки мера.

«Прокуратура Києва вносить десятки протестів на рішення Київради по відведенню земельних ділянок, але депутати їх ігнорують. Подібне навіть разове порушення закону є підставою для дострокового припинення повноважень органу, який ухвалив подібне рішення. А тут на кожній сесії депутати голосують за сотні землевідведень під незаконну забудову парків, скверів, лісів, кияни звертаються у всі інстанції, щоб відмінити незаконні рішення, – і одержують лише відписки», – коментує лідер «Форуму порятунку Києва».

Таким чином, відзначає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, є всі підстави для законного переобрання Київської міської ради і мера, і це рішення повинна прийняти Верховна Рада.

Довідка УНІАН. Спроби внести ухвалу про проведення в Києві позачергових виборів вже були. Зокрема, 18 січня 2010 року було зареєстровано два проекти постанов Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови», подані Володимиром ЛИТВИНИМ (№ 5520), а також Миколою ТОМЕНКОМ (БЮТ), Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ (БЮТ) і Кирилом КУЛИКОВИМ (НУ–НС) (№ 5520-1). У зв’язку з відміною чергових місцевих виборів, призначених на 30 травня 2010 року, вони не були розглянуті.

Постановою Верховної Ради № 2412-VIвід 1 липня 2010 року проведення чергових місцевих виборів було призначене на 31 жовтня 2010 року.

Проте Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 2487-VI«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», прийнятого Верховною Радою 10 липня 2010 року, визначено, що чергові вибори 31 жовтня 2010 року проводяться всіх без винятку сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських, районних у місті, районних та обласних рад, крім виборів Київського міського голови, Київської міської ради та Тернопільської обласної ради.