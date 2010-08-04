Мер Мелітополя потрапив у ДТП, зараз в лікарні у важкому стані

Мер м. Мелітополя Дмитро СИЧОВ потрапив у ДТП і госпіталізований у тяжкому стані до запорізької обласної клінічної лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мелітопольського міськвиконкому, аварія сталася на території Запорізького району Запорізької області 3 серпня.

"3-го серпня на трасі Харків-Сімферополь в районі населеного пункту Григорівка сталося ДТП за участю автомобіля, в якому перебував міський голова Д.СИЧОВ. Управляв особистим автомобілем Д.СИЧОВА його брат Андрій. Міський голова Д.СИЧОВ перебуває в обласній лікарні", - повідомили у прес-службі.

Причини аварії встановлюються органами ДАІ.

Офіційної інформації про те, наскільки серйозні ушкодження в результаті ДТП одержав мер Мелітополя і про винуватця аварії, поки що немає.