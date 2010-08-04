67% франківців не пам'ятають, за кого голосували минулого разу (опитування)

В Івано-Франківську 67% виборців не пам’ятають, за кого голосували на попередніх виборах до місцевих рад.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської обласної громадської ініціативи «Оновлення країни», представники якої провели опитування івано-франківців.

Зокрема, як показало опитування, понад 67% городян не пам’ятають, за кого голосували в 2006 році до міської та обласної ради і майже 33% не пам’ятають цього ж стосовно мера. Лише 3,3% опитаних відповіли, що знають персонально депутата, який представляв їхні інтереси в міській раді. Водночас одноголосно негативною була відповідь на запитання: «Чи цікавляться депутати вашими проблемами?».

На запитання, чи зверталися за допомогою до депутата, відповіли, що найчастіше зверталися за допомогою в ЖЕО. При цьому лише 18% із них відповіли, що в ЖЕО їх проблеми частково або повністю вирішили.

Голова громадської ініціативи «Оновлення країни» в Івано-Франківській області Володимир ОЛІЙНИК вважає, що такі дані свідчать, що люди звикли самі вирішувати свої проблеми. «І обрання хоча б 50% складу міської ради за мажоритарною системою дозволить знати своїх обранців в обличчя, доручати їм представляти свої інтереси і питати за їх роботу”, - переконаний В.ОЛІЙНИК. На його думку, “основною помилкою мешканців міста буде голосування за кандидатів-мажоритарників за політичною приналежністю, що призведе знову до відсутності «господаря» в окрузі».