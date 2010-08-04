Табачник: зарахування до ВНЗ «липових олімпійців» в природі не може бути

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК називає неможливим зарахування до вищих навчальних закладів «липових» переможців та учасників олімпіад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час селекторної наради з керівниками ВНЗ різних регіонів України.

«Такого в природі не може бути», - сказав міністр.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що кожен абітурієнт проходить 4 конкурси відбору, і списки таких абітурієнтів були затверджені наказом Міністерства освіти і науки.

Д.ТАБАЧНИК додав, що всі ВНЗ, до яких захотіли вступати переможці та учасники олімпіад різних рівнів з різних дисциплін, отримали примірник цього наказу з відповідними списками абітурієнтів. Міністр також зазначив, що всі ці списки ще місяць тому були розміщені на сайті Міністерства освіти і науки.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 липня, громадянська мережа “Опора” заявила про велику кількість “липових” переможців престижних конкурсів серед абітурієнтів у топ-рейтингах найпрестижніших ВНЗ.

Найбільшу кількість “липових” переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед абітурієнтів зареєстровано у Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, зазначає “Опора”.

Зокрема, з 11 позицій топ-рейтингу до Інституту журналістики КНУ ім. Т.Шевченка у 10 абітурієнтів є позначка «+» в графі «переможець олімпіад/конкурсів». Втім, прізвищ цих 10 абітурієнтів немає ні у Наказі МОН №504 «Про підсумки Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів 2009/2010 навчального року», ні у Наказі №536 «Про підсумки проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010 році».

В “Опорі” зазначили, що відсутність абітурієнтів у списках наказів свідчать про фальсифікацію даних та зловживання особами права на першочергове зарахування.