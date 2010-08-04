Хмельничани вимагають від президента закрити шкідливе виробництво

Сьогодні під стінами Адміністрації президента України пройшла акція «Дунаївці – не Чорнобиль!» Організатором акції виступила громадська ініціатива «Оновлення країни» в Хмельницькій області та Дунаєвецька районна громадська організація «Контроль громади». Як повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації «Оновлення країни», жителі Хмельниччини приїхали в Київ, “аби вимагати в президента та глави уряду зупинити незаконне та екологічно небезпечне виробництво пінопласту в місті Дунаївцях Хмельницької області”.

Як розповів координатор «Оновлення країни» в Хмельницькій області Олесь ВІТРЯНИЙ, “боротьба за закриття підпільного виробництва триває два роки”. Упродовж цього часу місцеві мешканці перекривали автомобільну трасу Хмельницький – Чернівці. Виробництво обіцяли припинити попередній та нинішній голова облдержадміністрації, голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Однак виробництво й досі триває.

За словами координатора, з 13 по 15 липня 2010 року в Хмельницькому на Майдані Незалежності відбулася перша частина акції «Дунаївці – не Чорнобиль!», в центрі міста було розбито наметове містечко. Проте вимоги учасників акції – “негайний демонтаж і вивезення за межі міста обладнання з незаконного виробництва”, – не були виконані.

«Сьогодні ми прийшли до президента України, аби він як глава держави посприяв закриттю цього незаконного виробництва. Ми виступаємо за те, щоб Дунаївці були без хімії», – заявив О.ВІТРЯНИЙ.

За словами учасників акції, вони проводитимуть протестні заходи впродовж трьох днів. Пікетуватимуть Міністерство охорони навколишнього природного середовища та Кабінет міністрів.