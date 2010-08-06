Нардеп думає, що Європа «не вкладатиме гроші в українську ГТС»

Європейці не вкладатимуть гроші в українську ГТС напередодні її передачі росіянам. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив міністр палива та енергетики опозиційного уряду, народний депутат України Олександр ГУДИМА.

Про це він сказав, коментуючи нещодавні заяви міністра ПЕКу Юрія БОЙКА про технічний план реконструкції ГТС, над яким наша делегація працює із Євросоюзом для отримання під ці роботи пільгових кредитів. За словами Ю.БОЙКА, за три роки треба замінити трубопроводів на суму 300 млн. доларів (близько 1000 км) і ще 800 млн. доларів піде на заміну 60 газоперекачуючих агрегатів і пов`язаної з ними структури.

О.ГУДИМА переконаний, що “це дуже несерйозно говорити про якісь параметри реконструкції спільно із Європою. Пани БОЙКО та КЛЮЄВ реально були готові віддати трубу росіянам, а європейці вміють читати та слухати. Європейці знають, що це - правда. Чиновники Єврокомісії в умовах, коли українські можновладці готуються у тому числі і через закон про ринок газу (бо на часі – розділення функцій видобутку та транспортування, а якщо виокремити “Укртрансгаз” в окреме підприємство, то він не матиме тих боргів НАК “Нафтогазу”) віддати нашу магістральну трубу, не вкладатимуть туди гроші. Всі добре пам’ятають 2004 рік, коли мав створюватися газотранспортний консорціум. Росіяни не допустили туди німців, своїх партнерів. То ви думаєте, що європейці вкладатимуть гроші в українську ГТС напередодні її передачі “Газпрому”?”

На думку депутата, “такі солодкі заяви пан БОЙКО робить, бо хоче комусь сподобатися. Я правда не знаю, кому саме”.