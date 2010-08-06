У Херсонській облраді буде на два депутати менше
22:07, 06 серпня 2010Політика
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З наступного скликання
У Херсонській обласній раді наступного скликання буде 84 депутати: 42, обраних за партійними списками, і 42 – обраних у мажоритарних округах.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на сесії Херсонської обласної ради.
Обиратися депутати облради будуть у 21-му окрузі, по 4 особи в кожному.
У нинішньому скликанні налічується 86 депутатів облради.
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