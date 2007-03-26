Каськів розкаже про участь Пори в опозиційних об`єднаннях. Прес-конференція в УНІАН

27 березня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція лідерів Громадянської партії «ПОРА» на тему: «Участь ГП «ПОРА» в опозиційних об’єднаннях». Учасники: Владислав Каськів, Ілля Шевляк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 509 57 36, press@pora.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями;

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