Волинський губернатор оприлюднив декларацію про доходи

Голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир БОНДАР оприлюднив декларацію про свої доходи за минулий рік. Загальна сума його сукупного доходу у 2005 році становила 211 тис. 085 грн. 73 коп., повідомила журналістам прес-секретар губернатора Зоя БАЛЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, більше половини доходів В.БОНДАРЯ у 2005 році становила його заробітна плата – 107 тис. 241 грн. Сума матеріальної допомоги за рік – 11 тис. 284 грн. Губернатор Волині також задекларував свій дохід від продажу автомобіля у сумі 92 тис. 560 грн., зазначила З.БАЛЮК. У декларації В.БОНДАР вказав, що відтепер не має власного авто, володіє земельною ділянкою у 320 кв. м, квартирою площею 46 кв. м. Водночас, членам сім’ї належить 94 кв. м. житлової площі. На банківському рахунку керівника області – 10 тис. грн.

За інформацією прес-служби Волинської ОДА, суми сукупного доходу заступників голови Волинської ОДА за 2005 рік такі: Віталій ЗАРЕМБА – 104 тис. 179 грн., Василь БАЙЦИМ – 96 тис. 331 грн., Володимир КАРПУК – 84 тис. 201 грн.