Волинський губернатор оприлюднив декларацію про доходи
Бондар не має власної машини
Голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир БОНДАР оприлюднив декларацію про свої доходи за минулий рік. Загальна сума його сукупного доходу у 2005 році становила 211 тис. 085 грн. 73 коп., повідомила журналістам прес-секретар губернатора Зоя БАЛЮК.
Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, більше половини доходів В.БОНДАРЯ у 2005 році становила його заробітна плата – 107 тис. 241 грн. Сума матеріальної допомоги за рік – 11 тис. 284 грн. Губернатор Волині також задекларував свій дохід від продажу автомобіля у сумі 92 тис. 560 грн., зазначила З.БАЛЮК. У декларації В.БОНДАР вказав, що відтепер не має власного авто, володіє земельною ділянкою у 320 кв. м, квартирою площею 46 кв. м. Водночас, членам сім’ї належить 94 кв. м. житлової площі. На банківському рахунку керівника області – 10 тис. грн.
За інформацією прес-служби Волинської ОДА, суми сукупного доходу заступників голови Волинської ОДА за 2005 рік такі: Віталій ЗАРЕМБА – 104 тис. 179 грн., Василь БАЙЦИМ – 96 тис. 331 грн., Володимир КАРПУК – 84 тис. 201 грн.