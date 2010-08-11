Керівництво Полтавського ГЗК найняло штрейкбрехерів

Замість працівників ВАТ «Полтавський ГЗК» (Комсомольськ, Полтавська обл.), які беруть участь в «італійському страйку», керівництво підприємства залучило до роботи субпідрядників.

Про це УНІАН повідомив представник комбінату.

За словами співрозмовника агентства, комбінат уклав з ними відповідні договори на роботу.

У той же час голова центрального координаційного комітету профспілки «Народна солідарність» Олексій КЛЯШТОРНИЙ, який підтримує учасників акції протесту, заявив учора журналістам, що робітників привезли із закритого ГЗК в Олександрії, а якусь частину - з Кривого Рогу.

«Вони повинні замінити страйкарів-перевізників. Зараз не менш як 80 осіб розміщено в готелі «Ольвія» в Комсомольську. Це водії самоскидів. Активістів страйкового руху не допускають до роботи, а на їхні робочі місця в самоскиди садять штрейкбрехерів», - сказав О.КЛЯШТОРНИЙ.

За його словами, на комбінаті складається ситуація, яка загрожує нещасними випадками.

«Цих приїжджих без проходження стажування допустили до роботи. Крім того, за прийнятими недавно новими правилами роботи, в кар`єрі дозволили обгони, встановили мінімальну швидкість вантажівок, чого, на переконання працівників, не можна робити на таких небезпечних дорогах. Із цього приводу представники страйкуючих зверталися до влади, але одержали відповідь, що це - внутрішня справа підприємства», - сказав О.КЛЯШТОРНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня в кар`єрі ПГЗ проходить акція протесту. Працівники кар`єру вимагають відновлення пільгового статусу і права дострокового виходу на пенсію і підвищення зарплати