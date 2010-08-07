Профспілка: вимога про заборону обгону написана кров'ю наших товаришів

На ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (Комсомольськ, Полтавська обл.) адміністрація скасувала низку норм із техніки безпеки роботи в кар`єрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили представники Всеукраїнської профспілки «Народна солідарність».

За їхніми даними, з інструкцій із техніки безпеки водіїв великовантажних автомобілів вилучено пункт, що забороняє обгін, і включено пункт, що встановлює мінімальну швидкість руху в кар`єрі багатотонних (90-136 т) машин на рівні 20-32 км/год.

Як зазначається, обгін і перевищення швидкості входять до числа найбільш поширених причин аварійності на кар`єрі.

«Вимога про заборону обгону написана кров`ю наших товаришів", - говорять у профспілці. За їхніми словами, керівництво ПГЗК готове "йти на людські жертви заради збільшення обсягів вивезення руди з кар`єру».

У профспілці зазначають, що підписаний Віктором ЛОТОУСОМ (генеральний директор ПГЗК - УНІАН) наказ прямо суперечить пунктам 2.9 і 2.10 наказу Держгірпромнагляду №61 від 18.03.10 і є кримінальним злочином.

За даним фактом “Народна солідарність” зараз готує звернення до Генеральної прокуратури України, до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, а також до Бюро Міжнародної організації праці.

Профспілка “Народна солідарність” закликає всіх громадян, не байдужих до права робочих на життя, чинити тиск на корпорацію Ferrexpo, вимагаючи дотримання норм безпеки (скасування наказу №1800) й початку конструктивних переговорів із профспілкою. Профспілка заявляє, що незважаючи на тиск адміністрації, акція протесту трудящих у вигляді «італійського страйку» (що полягає в гранично суворому виконанні співробітниками підприємства своїх посадових обов`язків і правил існуючих інструкцій. В результаті такого слідування інструкціям, як правило, різко знижується продуктивність праці – УНІАН) триватиме.

Нагадаємо, з 1 серпня в кар`єрі ПГЗК йде акція протесту. Працівники кар`єру вимагають відновлення пільгового статусу й права дострокового виходу на пенсію та підвищення зарплати.