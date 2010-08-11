Екс-депутат Марков заперечує участь у бійці

Екс-депутат Одеської міськради Ігор МАРКОВ заявляє про недостовірність інформації, поширеної рядом ЗМІ про його участь в бійці, а також нанесенні ножового поранення в область шиї та наданні допомоги хірургами місцевої клініки «Інто-Сана».

Як передає кореспондент УНІАН, І.МАРКОВ зробив цю заяву в інтерв`ю телеканалу АТВ, який перебуває в його власності, відхилившись від зустрічі з журналістами інших одеських ЗМІ, які висловили пропозиції про проведення зустрічі з лідером партії «Родина».

Спростувавши вкотре повідомлення про участь в бійці, І.МАРКОВ назвав спланованою провокацією з боку газети "Свободная Одесса" і телеканалу "Круг" вкидання цієї інформації. Спрацював "ланцюжок дезинформації", сказав він, в якому був задіяний ряд ЗМІ.

За його словами, ця технологія "була створена і обкатана ще за часів "помаранчевої революції", і активно використовувалася для розповсюдження різного роду провокацій”.

Водночас журналісти газети "Свободная Одесса", а також лідери одеських організацій НРУ, Асоціація козацьких товариств «Січ» та інші публічно звернулися до керівництва Одеського облуправління міліції з вимогою провести досудове розслідування причин і обставин бійки в ресторані, в якій було завдано ножового поранення екс-депутату І.МАРКОВУ.

У зверненні, переданому начальнику УМВС України в області Михайлу ЯЦКОВУ, висловлено, зокрема, здивування, що правоохоронці ухиляються від реагування на публікації ЗМІ про кримінальну подію в громадському закладі. Хоча повідомлення про подію, яка містить ознаки злочину, згідно з п.4 ст. 94 Кримінально-процесуального кодексу України, є підставою для перевірки фактів і порушення кримінальної справи.

З урахуванням цього, говориться в документі, «вимагаємо невідкладно провести необхідні слідчі заходи і порушити кримінальну справу». Справитися з цим неважко, оскільки у момент бійки в ресторані були «присутні ряд високопоставлених працівників прокуратури, старших офіцерів міліції, а також особисто Ви, Михайло Володимирович», - нагадують автори звернення начальнику облУВС полковнику М.ЯЦКОВУ.

Направив письмові запити до облУВС і клініки «Інто-Сана» з приводу перевірки інформації місцевих ЗМІ про скоєння злочину, а також підтвердження або спростування достовірності факту звернення екс-депутата І.МАРКОВА за медичною допомогою до клініки і кореспондент УНІАН. Оскільки на усні журналістські запити 9 серпня посадовці давали ухильні відповіді. Керівництво «Інто-Сани» відмовилося підтвердити або спростувати факт надання хірургічної допомоги І.МАРКОВУ під приводом «величезного обсягу роботи», а в ЦГЗ облУВС це просто ніяк не коментували.

Як повідомлялося, 8 серпня одеська телекомпанія «Круг» повідомила в одному з випусків про те, що в бійці в одному з ресторанів Одеси дістав ножове поранення в шию, після чого був госпіталізований і прооперований в клініці екс-депутат Одеської міськради І.МАРКОВ, який очолює партію «Родина».

«І.МАРКОВ прибув до ресторану на день народження місцевого бізнесмена веселий, що не сподобалося деяким учасникам, які намагалися триматися подалі від скандально відомого діяча, - повідомив телеканал «Круг». - Винуватець торжества, який запросив І.МАРКОВА на свій ювілей, зробив йому кілька зауважень. Проте останній продовжував поводитися зухвало, чіплятися до гостей. Виникла бійка, в якій І.МАРКОВ одержав удар ножем в шию, у тяжкому стані був госпіталізований в клініку «Інто-Сана» і прооперований».

Разом з тим представник прес-служби партії «Родина» Олександр ХРИСТОФОРОВ обнародував лаконічну заяву, що «інформація про поранення лідера одеської опозиційної партії «Родина», яку поширив ряд одеських і українських ЗМІ, не відповідає дійсності».