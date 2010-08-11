Губернатор - журналістам: хіба в грошах щастя, дорогі мої?

Губернатор Донецької області Анатолій Близнюк вважає питання журналістів про об`єми фінансування об`єктів комунальної власності недоречними.

«Чуєте, але хіба в грошах щастя, дорогі мої?», - відповів він під час презентації 10 серпня Єдиного координаційного центру з підготовки і проведення фінальної частини Євро-2012 на запитання журналіста одного з телеканалів про вартість створення центру.

За словами Анатолія Близнюка, центр створений на базі вже існуючого об`єкту обласної комунальної власності.

«Єдине, ось банер цей зробили. Ну знаєте, скільки він там? Гривень 500 чи 700 коштує. Ну столи там, телефони, прямий зв`язок», - повідомив губернатор.

Анатолій Близнюк також розкритикував методи роботи журналістів Донецької області і дав пораду, як правильно подавати інформацію.

«Ви повинні людям показати голе поле, а потім на його місці - стадіон «Олімпійський». Ви повинні показати порожнє місце і злітно-посадкову смугу нову», - розповів Близнюк.

Для отримання необхідної інформації він порадив працівникам ЗМІ користуватися можливостями світових інформаційних систем.

«Будь ласка, в «Гугл» заходьте, дивіться з космосу - все там видно. Друкуйте, показуйте, які проблеми? А ви, даруйте, ось думаєте, от як би поставити питання, щоб таке ось там Близнюк щось там створив. Не треба це робити. Давайте разом працювати плідно на те завдання, яке ми перед собою поставили», - закликав журналістів до конструктивної роботи губернатор.

Обком