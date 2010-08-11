Арешт голови РДА - свідчення боротьби губернатора з корупцією?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що арешт голови Березовської райдержадміністрації Одеської області Сергія КУХТИКА свідчить про ефективну і послідовну жорстку позицію керівництва області у боротьбі з корупцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, так О.ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував ситуацію із затриманням С.КУХТИКА.

«Жорстка позиція губернатора Едуарда МАТВІЙЧУКА у боротьбі з корупцією дає вже сьогодні свої результати. Показово, що затриманий голова Березовської РДА був членом Партії регіонів. Відтепер ніхто не зможе обвинуватити губернатора у подвійних стандартах і вибірковому ставленні до чиновників, залежно від партійної приналежності», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, боротьба з корупцією є важливим моментом у налагодженні ефективного діалогу влади з громадськістю, у завоюванні довіри у населення.

«Сьогодні мало хто з виборців вірить в ефективну боротьбу з корупцією. Проте соціальний запит на це присутній. Ось чому можна не сумніватися, що таке жорстке позиціонування губернатора приведе до зростання як його особистій популярності, так і політичної партії, яку він очолює», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на нараді голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК повідомив, що під час спроби отримання хабара у розмірі 8 тис. дол. за виділення ділянки землі затриманий голова Березовської районної державної адміністрації. За словами Е.МАТВІЙЧУКА, «це затримання є свідоцтвом того, що в Одеській області всі рівні перед законом незалежно від того, до якої б партії вони не належали».