Єдиний Центр на з’їзді обере нове керівництво

14 серпня 2010 року о 10.30 у культурно-мистецькому центрі Національного університету «Києво-Могилянська академія» (за адресою: вул. Іллінська, 9) відбудеться з’їзд Єдиного Центру.

Під час з’їзду делегати Єдиного Центру затвердять зміни до Статуту партії, програмні засади виборчої кампанії, а також оберуть керівництво Єдиного Центру.

Після закінчення з’їзду відбудеться брифінг для журналістів.

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