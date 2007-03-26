Янукович: не ображайте Кінаха, він що у ворожий уряд пішов?

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав образливим, емоційним і недалекоглядним коментар Президента Віктора ЮЩЕНКА з приводу входження Анатолія КІНАХА до складу Кабінету Міністрів.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні ввечері в ефірі телеканалу «Україна».

«Напевно, ображати або принижувати його не потрібно було б зараз. Це, швидше за все, були емоції. Я взагалі-то в розмові з Президентом висловив свою точку зору. На мій погляд, це необ`єктивна була оцінка вчинка КІНАХА. Це ж було рішення партії, яке було вистраждано, яке приймалося колегіально, і звинувачувати Анатолія Кириловича КІНАХА, тим більше називати його різними образливими словами - це недалекоглядно. Ми не повинні кидатися так словами легковажно, тому, що вони, як правило, повертаються назад», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

«Я не хотів би цього говорити, але скажу. Він що, пішов у ворожий уряд працювати? Це що, не уряд України? А коаліцію що, обирав не український народ, а народ якоюсь іншої країни, ворожої нам? Взагалі-то мені незрозумілі ці всі слова, я б навіть сказав словоблуддя», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр оцінив А.КІНАХА як «самодостатню особу» і як людину, яка в своєму житті «багато зробила, щоб наша країна розвивалася - був в активній ланці».

В.ЯНУКОВИЧ відніс А.КІНАХА і депутатів групи Партії промисловців і підприємців до конструктивної частина парламенту, яка не хоче проведення дострокових виборів.

«Конструктивна частина парламенту не хоче ніяких екстремістських дій ні в парламенті, ні в країні. Тому підштовхування депутатів (до вищезазначених дій – УНІАН) провокує їх поведінку і деякі їхні рішення. Після чого виникло питання переходу в коаліцію деяких депутатів з фракції БЮТ і «Наша Україна»? Після того, як їх почали, я умовно скажу, виганяти із зали. Вони ходять по коридорах, обурюються, дуже ніяково себе відчувають. Вони хочуть бути в процесі. Це ті люди, які ніколи не були руйнівниками, у тому числі й КІНАХ, і його депутатська група, і Партія промисловців і підприємців», - відзначив прем`єр. За його словами, ці люди «прагматики, які несуть відповідальність за колективи, за рівень заробітної плати, розвиток підприємств і т.д. Вони взагалі-то за своєю природою творці, і звичайно КІНАХ Анатолій Кирилович - він себе ніяково почував постійно і в складному положенні знаходився - він і його товариші по партії. Тому, коли ситуація в парламенті почала загострюватися, то у них з`явився цей дискомфорт особливо... Рішення, яке було прийнято (про приєднання до коаліції – УНІАН), було природним. Напевно, було б неприродним, якби вони продовжували водити ці хороводи. Ну, і як вони сказали, ми взагалі не звикли ні у кого під спідницею сидіти.., як чоловіки», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, голову ПППУ А.КІНАХА було обрано народним депутатом від блоку «Наша Україна».

21 березня він був призначений міністром економіки України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називав це призначення моральною ганьбою, оскільки блок «Наша Україна» знаходиться в опозиції до коаліції.