Віце-прем'єр Радміну АРК і 5 депутатів парламенту Криму пішли до ПР

Заступник голови Ради міністрів Криму Катерина ЮРЧЕНКО і п`ять депутатів кримського парламенту - Олександр ЛІЄВ, Ольга КОВІТІДІ, Ольга УДОВІНА (обрані за списками «Блоку Куніцина»), Володимир КЛИЧНІКОВ (обраний за списками партії «Союз») і Людмила ЛУБІНА (від «Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція») - вступили в Партію регіонів.

Вони одержали партійні квитки 12 серпня під час засідання Ради парторганізації, повідомила прес-служба кримської організації ПР.

Крім того, членом ПР став голова правління компанії «Крименерго» Григорій ГРУБА.

Як повідомляв УНІАН, лідером кримської організації ПР є голова Радміну Василь ДЖАРТИ.

Перший заступник голови кримського уряду, «регіонал» Павло БУРЛАКОВ 12 серпня очолив виборчий штаб ПР у Криму.

У кримському парламенті - 100 депутатів.

Місцеві вибори пройдуть в Україні 31 жовтня.