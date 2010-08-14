Янукович звільнив голову РДА, де розташована резиденція "Межигір'я"

І призначив нового

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олександра ПРИХОДЬКА головою Вишгородської районної держадміністрації Київської області. Відповідний указ оприлюднено на сайті Глави держави. Іншим указом Президент звільнив з цієї посади Ярослава МОСКАЛЕНКА. Причину звільнення в указі не зазначено. Також 14 липня В.ЯНУКОВИЧ призначив ще 17 керівників райдержадміністрацій у різних регіонах України. Як відомо, на території Вишгородського району Київщини розташована резиденція В.ЯНУКОВИЧА "Межигір`я".

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