Янукович звільнив голову РДА, де розташована резиденція "Межигір'я"
22:12, 14 серпня 2010Політика
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І призначив нового
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олександра ПРИХОДЬКА головою Вишгородської районної держадміністрації Київської області.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Глави держави.
Іншим указом Президент звільнив з цієї посади Ярослава МОСКАЛЕНКА. Причину звільнення в указі не зазначено.
Також 14 липня В.ЯНУКОВИЧ призначив ще 17 керівників райдержадміністрацій у різних регіонах України.
Як відомо, на території Вишгородського району Київщини розташована резиденція В.ЯНУКОВИЧА "Межигір`я".
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