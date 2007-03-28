Міліція заперечує інсценування вбивства Курочкіна

Міністерство внутрішніх справ України відкидає інсценування вбивства російського бізнесмена Максима Курочкіна і розглядає всі версії, включаючи його бізнесову діяльність в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив журналістам заступник міністра внутрішніх справ України, начальник департаменту кримінальної міліції Микола КУП’ЯНСЬКИЙ. Відповідаючи на запитання журналістів, чи можуть бути пов’язані між собою вбивства М.Курочкіна та директора дніпропетровського ринку «Озерка» Володимира Воробйова, а також нещодавній розстріл трьох осіб з оточення самого М.Курочкіна на Обухівській трасі М.КУП’ЯНСЬКИЙ сказав: «ми їх пов’язуємо на сьогоднішній день як один ланцюг, тому що вони мають схожий характер.

Крім того, за словами заступник міністра, слідство не виключає, що кілер міг бути колишнім співробітником спецпідрозділів. «Для того, щоб використовувати таку зброю, треба було мати навички», - пояснив він.

Водночас, М.КУП’ЯНСЬКИЙ зазначив, що для розкриття вбивства в МВС створено слідчо-оперативну групу, до якої увійшли найкращі фахівці. Також слідство співпрацює зі своїми колегами в РФ для встановлення «всіх причин і всіх осіб», які б могли бути причетні до вбивства М.Курочкіна і мали з ним ділові та бізнесові відносини.

Говорячи безпосередньо про те, що сталося вчора у внутрішньому дворі Святошинського районного суду м. Києва, де було вбито М.Курочкіна, М.КУП’ЯНСЬКИЙ розповів, що вбивство сталося приблизно о 16.40. Було встановлено, що постріл, внаслідок якого загинув підсудний М.Курочкін та отримав не тяжке поранення співробітник конвою, був зроблений з горища будинку, який розташовано навпроти суду з відстані близько 300 м. При огляді місця, з якого стріляв кілер, вилучено гвинтівку з оптичним прицілом іноземного виробництва, яку саме М.КУП’ЯНСЬКИЙ не уточнив, зазначивши лише, що «зброя досить рідкісна».

Також під час опитування свідків співробітниками міліції було з’ясовано, що вони бачили, як з під’їзду вибігли двоє чоловіків 170-175 см зросту, спортивної статури, в чорних масках та в чорних куртках.

Також було встановлено, що вони сіли в автомобіль "Мазда" сріблястого кольору, який згодом після введення спеціального оперативного плану «Сирена» було знайдено в одному з дворів на Бульварі Лесі Українки. Кому належить цей автомобіль наразі встановлюється.

За словами М.КУП’ЯНСЬКОГО, слідство переконане що підгрунтям для вбивства М.Купрочкіна були його конфліктні ситуації через комерційну діяльність та бізнесові інтереси.

За словами заступника міністра, прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом вбивства, призначено ряд експертиз та слідчих дій.

Відповідаючи на одне з запитань М.КУП’ЯНСЬКИЙ сказав, що «ні в кого не повинно виникати питання, що це було саме вбивство, оскільки, як пояснив він, кримінальна справа не може бути порушена без наявності мертвого тіла потерпілого, а також без акта судмедексперта, який засвідчив смерть».

Відповідаючи на запитання, чому не були забезпечені необхідні заходи безпеки стосовно М.Курочкіна, М.КУП’ЯНСЬКИЙ відкинув таке звинувачення, зазначивши, що при розгляді, зокрема в Святошинському суді інших кримінальних справ охорону здійснюють три співробітники спецпідрозділу «Грифон». В той же час при розгляді справи М.Курочкіна, зокрема в день його вбивства, охорону в суді несли 18 співробітників МВС: 9 працівників “Грифону” і 9 працівників конвойної служби.

Що стосується безпосередньої охорони М.Курочкіна, то відповідні заходи (спеціальне прикриття, бронежилет, тощо) то вони не були задіяні через відсутність звернення самого потерпілого і через відсутність у зв’язку з цим відповідної постанови суду.

Крім того, як зауважив М.КУП’ЯНСЬКИЙ, автомобіль, в якому перевозять засуджених не міг ближче під’їхати до вхідних дверей, через які у внутрішній двір виводять підсудних, оскільки на території суду, починаючи з 2006 року проводиться ремонт і у дворі знаходились будівельні матеріали, які в певній мірі перешкоджали автомобілю під’їхати ближче.

Відповідаючи на запитання, чи існує у зв’язку з вбивством М.Курочкіна небезпека для його рідних та близьких, заступник міністра зазначив, що на сьогоднішній день МВС не володіє такою інформацією і не має відповідних звернень про забезпечення безпеки родичам вбитого, в тім якщо відповідні звернення від них надійдуть МВС задіє необхідні заходи.

Повертаючись до версій вбивства, М.КУП’ЯНСЬКИЙ категорично відкинув версію вбивства на політичному підгрунті. «Жодної політичної версії не лунало», - сказав він, маючи на увазі версії, які висуваються слідством.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня у Києві під час конвоювання біля приміщення Святошинського суду, який розглядав кримінальну справу, порушену проти російського бізнесмена М.Курочкіна за фактом здирництва, було застрелено підсудного та поранено співробітника конвою.