У Тимошенко визріла ідея запустити зрадників на нічну зміну

Зволікання з розпуском парламенту є зрадою національних інтересів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила під час візиту до Франції після зустрічі з речником уряду, міністром у справах бюджету та адміністративної реформи Жаном Франсуа КОППЕ.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, парламент треба було б розпустити «ще вчора, і те що цього зроблено не було, відкидає Україну назад у демократичному розвитку”. “У Президента, - каже вона, - є всі підстави підписати указ про розпуск ВР та дострокові парламентські вибори». Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, це можна зробити через нелегітимність сформованої парламентської більшості на підставі ст. 90 Конституції України (ст. 90 визначає підстави, за якими глава держави має право розпустити Верховну Раду – УНІАН).

Як відомо, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, згідно з законодавством коаліцію має бути сформовано виключно парламентськими фракціями і не передбачено участь у цьому окремих депутатів, тому нинішня коаліція є нелегітимною.

Також, вона підкреслила, що розпуск парламенту Президентом правомірний на підставі статті 102 Конституції України ( у ст.102 говориться, що Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина – УНІАН). Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, формування та діяльність нинішнього уряду базується на корупційних схемах, тому такий уряд вступає в пряме протиріччя із законністю і має бути розпущений.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки формування конституційної більшості відбулось на корупційних засадах, йде масовий продаж посад в уряді і цих посад хронічно не вистачає, складається враження, що скоро уряду доведеться працювати в дві зміни, аби вирішити питання працевлаштування всіх, кому потрібна посада за зраду демократичним принципам. Тому, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, з кожним днем діяльності цього уряду Україна втрачає можливості для демократичного розвитку країни і тільки дострокові вибори дають нам шанс.