Від зниження Нацбанком облікової ставки виграють лише банкіри?

Зниження Національним банком України облікової ставки не привело до покращення ситуації на ринку кредитування. Про це УНІАН заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, рішення НБУ про зниження облікової ставки до 7,75% річних не привело до покращення ситуації на ринку кредитування, банківський сектор так і не збільшив кредитування економіки. «В Україні, на відміну від розвинених країн, зміна облікової ставки не має серйозного впливу на фінансовий ринок, - говорить депутат. – В Європі, США і Японії центральні банки шляхом зміни облікових ставок безпосередньо впливають на темпи розвитку економіки. В Україні ж цей інструмент впливає лише на розмір пені та штрафів».

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що, незважаючи на зростання економіки, що намітилося, порівняно з кризовим 2009 роком, цього року ситуація з кредитуванням бізнесу банківською системою суттєво не змінилася. «Підприємці скаржаться, що складніше стало отримати кредит як для підприємства, що відкривається, так і для бізнесу, що сформувався, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Таким чином, для реальної економіки країни ефект від зниження Нацбанком облікової ставки – нульовий».

Голова парламентського комітету вважає, що завдяки рішенням Нацбанку у виграші виявляються лише банкіри, які зможуть заробити більше грошей. «Для того, щоб відновити кредитування економіки, необхідний комплекс заходів, що включають як фінансові, так і економічні механізми регулювання банківської системи. Але в уряді про це ніхто не думає», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Національний банк України з 10 серпня 2010 року знизив розмір облікової ставки з 8,5% до 7,75% річних. Це вже третє зниження облікової ставки з початку літа. З 8 липня НБУ знизив облікову ставку до 8,5% річних. Перед цим, із 8 червня, її було знижено до 9,5%. Нацбанк пояснював тоді зниження облікової ставки покращенням економічної ситуації в Україні.