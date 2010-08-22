Мер Тернополя вважає, що День Незалежності і політика несумісні

Міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ закликає місцеві осередки партій утриматися від політичної агітації у святкові дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні на офіційному сайті міської ради.

Як зазначає Р.ЗАСТАВНИЙ, ідейною основою всіх святкових заходів повинна стати популяризація родинних, національних, християнських духовних цінностей, а не партійної символіки та політичних гасел.

«22-29 серпня у нашому місті проходитимуть урочистості з нагоди 19-ї річниці Незалежності України та 470-ї річниці Тернополя. Ці свята є найбільшими та найвеличнішими у житті країни та міста, адже пов’язані зі здобуттям свободи українського народу та вшануванням рідного Тернополя. У зв’язку з цим звертаємось до вас не проводити у святкові дні політичну агітацію та не використовувати партійну символіку під час урочистих заходів», – йдеться у зверненні.

Натомість мер Тернополя запропонував представникам партій продемонструвати любов і шану до жителів міста і докласти зусиль для забезпечення добра і миру у рідному місті.