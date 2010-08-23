Кравчук: в Україні досі немає політичної еліти

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що зараз Україна значно поступається в розвитку Російській Федерації.

"Вона (Росія) нас переграє, і зараз переграє. Вона свої стратегічні завдання вирішує, а ми робимо вигляд, що ми їх вирішуємо", - сказав він в інтерв`ю ICTV у неділю ввечері.

Кравчук висловив упевненість, що в Україні досі немає української еліти, а замість неї - потужні політичні корпорації. Саме тому на Сході країни українці тягнуться до Росії, а на Заході більше прагнуть до Європи.

"Досить знущатися над людьми, над незалежністю, над Україною. Потрібно діяти по совісті, по честі, і дотримуватися закону", - заявив екс-президент.