Скорик вважає, що Києву має бути соромно за Майдан Незалежності

Головний архітектор нової експозиції Шевченківського національного заповідника у Каневі Лариса СКОРИК вважає, що за два роки влада повернеться до питання реконструкції майдану Незалежності у Києві.

«Там архітектурою і не пахне… Там пахне набором якихось кітчеватих речей, які мають змогу зіпсувати смак не одного покоління, якщо вони будуть стояти так і надалі… Для столиці європейської країни це сором… Через два роки до цього питання (реконструкції майдану Незалежності) потрібно буде повернутись – гроші знайдуться», - сказала Л.СКОРИК в ефірі ТВі, повідомли УНІАН у прес-службі телеканалу.

Л.СКОРИК повідомила, що реконструкція Шевченківського національного заповідника у Каневі відбувалася за декілька місяців і за порівняно невеликі кошти. «За сім років на заповідник у Каневі було витрачено 66,5 млн. грн. На що? Я як архітектор, що добрих чотири десятки років вже будує, не можу усвідомити. Усе довелося робити вже за набагато меншу суму за останні кілька місяців», - зауважила вона.