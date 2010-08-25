Азаров вирішив, що ощасливив українців і вся Європа має заздрити?
11:02, 25 серпня 2010Політика
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Прем`єр проводить засідання Кабміну
В Україні, порівняно з іншими країнами Європи, найменший відсоток сплати за комунальними платежами громадян від їхніх доходів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
«Ми ввели найнижче в Європі співвідношення між доходами громадян і часткою, яку вони платять за комунальні послуги», - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому він зазначив, що завдяки виділенню субсидій пенсіонери платитимуть за комунальні послуги не більше 10% доходу, а працюючі громадяни – не більше 15%.
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