Азаров вирішив, що ощасливив українців і вся Європа має заздрити?

В Україні, порівняно з іншими країнами Європи, найменший відсоток сплати за комунальними платежами громадян від їхніх доходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ми ввели найнижче в Європі співвідношення між доходами громадян і часткою, яку вони платять за комунальні послуги», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що завдяки виділенню субсидій пенсіонери платитимуть за комунальні послуги не більше 10% доходу, а працюючі громадяни – не більше 15%.