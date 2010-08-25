Позачергове засідання ВР скликають на 30 серпня

На сьогодні зібрано необхідну кількість підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії Верховної Ради 30 серпня.

Про це в інтерв’ю агентству УНІАН повідомила прес-секретар голови Верховної Ради Ольга ЧОРНА.

Відповідаючи на запитання, чи зібрано й подано до парламенту підписи депутатів щодо проведення позачергової сесії, вона сказала: «Необхідну кількість підписів зібрано. Готується відповідне розпорядження голови Верховної Ради України з даного питання».

О.ЧОРНА зазначила, що «відповідно до ч. 2 ст. 83 Конституції України та ст. 11 Закону «Про Регламент Верховної Ради України» ініціюється позачергова сесія 30 серпня 2010 року».

О.ЧОРНА повідомила, що на даному засіданні передбачено розгляд трьох питань. За її словами, йдеться про розгляд законопроекту щодо внесення змін до закону про місцеві вибори.

Крім того, планується розгляд проекту закону про внесення змін до закону про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України (щодо механізму повернення заощаджень).

Як сказала прес-секретар голови ВР, також розглядатиметься питання виконання заходів із соціального захисту населення у зв’язку із підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги.