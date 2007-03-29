Хав’єр Солана висловив занепокоєння ситуацією в Україні

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Хав’єр СОЛАНА занепокоєний розвитком ситуації в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні в Європарламенті.

“Протягом кількох останніх тижнів у мене були можливості зустріти Президента та прем’єр-міністра України, і я хотів би поділитися з вами своїм занепокоєнням за розвиток цієї країни”, - сказав представник ЄС.

Він зазначив, що після парламентських виборів процес створення коаліції та формування уряду був досить тривалим та суперечливим.

Х.СОЛАНА не надав інших деталей, зазначивши лише, що Україна є “дуже важливою за своєю вагою” для ЄС, і ЄС має прискіпливо спостерігати за процесами всередині України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав Брюссель 8 березня. Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ перебував у Брюсселі 27 березня і провів з Х.СОЛАНОЮ робочий ланч.