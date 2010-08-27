Табачник відновить медогляди у початкових класах шкіл

Міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що уряд планує відновити впродовж вересня-грудня обов’язковість медичних оглядів у початкових класах шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК повідомив сьогодні на прес-конференції після завершення розширеного засідання уряду з питань освіти.

«Попередній уряд скасував обов’язковий медичний огляд школярів у середніх навчальних закладах і переніс це в поліклініки. Далі виникли шалені черги, незадоволення батьків… На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів ухвалено постанову про повернення обов’язкових медичних оглядів дітей до середніх навчальних закладів», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Водночас міністр зазначив, що до початку нового навчального року неможливо одночасно перенести з поліклінік у школи проведення медичних оглядів у школах учнів усіх класів. «Ми разом з Міністерством охорони здоров’я пропонували зробити це тільки для учнів початкової школи, починаючи від першого і завершуючи п’ятим класом. Починаючи з другого півріччя навчального року ми цю норму повернемо повністю на всю середню школу», - пояснив він.

Д.ТАБАЧНИК переконаний, що попередній уряд, скасувавши норму про обов’язковість медичних оглядів, продемонстрував популізм. «Я не знаю, чому попередній уряд це скасував, вважаю, що це рішення було неправильним, популістським і непродуманим», - підкреслив міністр.