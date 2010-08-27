Діденко вважає, що Турчинову арешт не загрожує

Колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО вважає маловірогідним затримання колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА з подальшим притягненням його до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Апеляційному суді Києва, де розглядалася його скарга на арешт.

Так, на запитання кореспондента УНІАН, чи не вважає він своє затримання та затримання екс-начальника Державної митниці Анатолія МАКАРЕНКА своєрідним кроком до затримання О.ТУРЧИНОВА, І.ДІДЕНКО висловив сумнів у реальній загрозі такого арешту.

«Я не хочу це коментувати. Якби його хотіли затримати, його б вже давно затримали. Ці люди (мається на увазі нова влада – УНІАН) затримують всіх. Значить, чогось вони хочуть робити, чогось - ні…», - сказав І.ДІДЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО нещодавно заявив про високу вірогідність арешту О.ТУРЧИНОВА.

"Останнім часом Генпрокуратура вирішує лише одне завдання - шукає компромат на Олександра ТУРЧИНОВА, і вірогідність його арешту висока", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Довідка УНІАН. І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено щодо нього 10 червня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.