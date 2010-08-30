Янукович: заради Євросоюзу Україна виконає всі "домашні завдання"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що євроінтеграція є для України цивілізаційним вибором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на зустрічі з представниками німецьких ділових кіл, яка відбулась сьогодні у Берліні.

«Для України євроінтеграція – це не лише зовнішньополітичний пріоритет, але це наш цивілізаційний вибір», - заявив він.

За словами глави держави, «це ті орієнтири, до яких ми повинні прагнути».

«І лише тоді ми отримаємо таку країну, про яку ми мріємо», - зауважив Президент.

Як заявив В.ЯНУКОВИЧ, Україна вже найближчим часом сподівається на укладання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, створення поглибленої зони вільної торгівлі та започаткування безвізового режиму з країнами Євросоюзу.

«Ми готові виконати для цього, як кажуть, усі домашні завдання», - запевнив Президент.