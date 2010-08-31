Янукович наказав Азарову «завалити» країну гречкою
Та не допустити зростання цін
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав доручення щодо стабілізації ситуації на ринку продовольчих товарів, забезпечення доступності для населення товарів першої необхідності та недопущення необґрунтованого зростання цін.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, так, уряд разом з Антимонопольним комітетом України та регіональними органами виконавчої влади має терміново перевірити обґрунтованість стрімкого підвищення цін на продовольчі сільськогосподарські товари, зокрема на гречану крупу.
Прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ доручено до 10 вересня забезпечити інтервенцію на ринок продовольчих товарів за рахунок запасів Державного комітету з державного матеріального резерву та Аграрного фонду України, в першу чергу, продаж гречаної крупи. Кабінет міністрів зобов`язаний забезпечити готовність інфраструктури для прийняття та зберігання урожаю гречаної крупи поточного року з мінімальними втратами.
Також урядовці мають терміново провести переговори з країнами-експортерами гречаної крупи для забезпечення покриття попиту в Україні, розглянути питання запровадження дотації на посіви гречаної крупи та ф`ючерсних контрактів на закупівлю гречаної крупи Аграрним фондом у сільськогосподарських виробників.
Окремо має бути розглянута можливість запровадження мита на експорт гречаної крупи відповідно до правил Світової організації торгівлі.
До кінця року Кабінет міністрів України зобов`язаний забезпечити складання довготермінових прогнозів балансів виробництва, споживання та експорту-імпорту сільськогосподарської продукції з метою запобігання виникненню дисбалансів на продовольчих ринках.