Черновецький заборонив продавати спиртне
16:00, 04 травня 2006Політика
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Рішення мера розповсюджується на два буфети і їдальню
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заборонив продаж спиртних напоїв в їдальні та буфетах Київської міської державної адміністрації.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
“За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від 27 квітня 2006 року в їдальні та буфетах Київської міської державної адміністрації заборонено продаж спиртних напоїв”, йдеться у повідомленні.
У приміщенні КМДА - два буфети і одна їдальня.
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