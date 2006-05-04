Черновецький заборонив продавати спиртне

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заборонив продаж спиртних напоїв в їдальні та буфетах Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

“За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від 27 квітня 2006 року в їдальні та буфетах Київської міської державної адміністрації заборонено продаж спиртних напоїв”, йдеться у повідомленні.

У приміщенні КМДА - два буфети і одна їдальня.