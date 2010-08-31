Путін - про знижки на газ Україні: ну куди ще? І так достатньо

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала «достатню» знижку на газ після підписання «харківської угоди».

Про це він сказав в інтерв`ю російській газеті «Комсомольская правда» від 31 серпня.

«Ми продаємо газ Україні за європейською ціною. А зараз ще зробили знижку – від європейської формули скинули 100 дол. Ну куди ще? І так достатньо», - наголосив В.ПУТІН.

Водночас він вважає «нормальним», що керівництво України хоче домовитися про подальше зниження ціни.

«Ви знаєте: продавець хоче продавати дорожче, покупець завжди хоче купити дешевше», - сказав російський прем`єр.

В.ПУТІН переконаний, що знижка, яку Україна одержує в обмін на продовження термінів базування Чорноморського флоту РФ в Криму, чимала. «Це дуже дорога ціна», - сказав він.

Він сказав, що Росія пішла на такий крок з трьох причин.

«Перше міркування – питання стратегічного характеру. ВМС Росії традиційно присутні в Криму і Севастополі. І ми вважаємо, що РФ зацікавлена в своїй присутності там ще на достатній час», - сказав В.ПУТІН.

«Друге – це зміцнює довіру між двома країнами. І це не просто держави. В Україні 17 млн., здається, тільки офіційно за переписом пишуться росіянами. І кожен, напевно, практично розмовляє російською. І тому підтримувати такий рівень довірчості наших відносин міждержавних, включаючи військову компоненту, дуже важливо», - додав він.

За словами глави уряду РФ, третя причина – «це певною мірою підтримка самої України».

«Тому що ось ці 3-4 млрд. на рік, які Україна недоплачує Росії та які недоодержує російський бюджет, - це наш внесок на підтримку економіки дружньої нам держави. Ми вважаємо, що це вкладення в майбутнє. У майбутнє російсько-українських відносин», - наголосив В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

25 серпня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Російською Федерацією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. «Ми ставимо за мету переглянути дуже невигідну для України угоду з Російською Федерацією і наполегливо переконуватимемо наших російських партнерів у необхідності це зробити», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду відзначив, що, в першу чергу, в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, який Україна купує у Росії.