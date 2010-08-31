Чому Партія регіонів не може відкрито підтримати Кернеса?

Експерти вважають, що Партія регіонів не прийняла остаточного рішення щодо кандидатури мера Харкова.

Про це вони повідомили в експертному опитуванні Інституту Горшеніна.

Під час опитування експертам було поставлено декілька питань, зокрема про те, чому після відкриття терміналу Міжнародного аеропорту "Харків" Президент України не відвідав місто Харків, про вплив гігантських розмірів зовнішньої реклами із зображенням Партії регіонів і Віктора ЯНУКОВИЧА на думку виборців, і чому Партія регіонів не оголошує про своє рішення, кого підтримуватиме на виборах мера Харкова.

Голова ХОО КВУ Михайло КАМЧАТНИЙ висловив думку, що «швидше за все візит ЯНУКОВИЧА до Харкова не був запланований». Кажучи про зовнішню рекламу він відзначив, що «це свідчить про початок місцевих передвиборчих перегонів. Партія регіонів на місцях намагається використовувати поки що позитивний імідж Президента України ЯНУКОВИЧА в Харкові для просування своїх представників до місцевих органів влади». При цьому він не виключив, що «виборча кампанія основних політичних сил буде побудована на позиціонуванні своїх лідерів. Є велика вірогідність, що виборці побачать щось схоже на вибори Президента України 2010». Щодо висунення кандидата на посаду мера Харкова від ПР, М.КАМЧАТНИЙ наголосив, що не «в курсі про те, що діється всередині Партії регіонів». «Тому мені складно збагнути чому ПР не оголошує про своє рішення. Можливо, вони зроблять це днями, на початку вересня, коли період відпусток вже закінчиться. Я думаю, що у них інших альтернатив, окрім КЕРНЕСА, на сьогодні немає. Справа часу», - сказав експерт.

На думку кандидата соціологічних наук, доцента кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені Каразіна Артема ЛИТОВЧЕНКА щодо візиту Президента до Харкова, «навряд це було викликане чимось іншим, окрім відсутності часу. Можливо також, що В.ЯНУКОВИЧ найближчим часом планує серйозний візит до Харкова, пов`язаний уже безпосередньо з передвиборчою кампанією, і зараз просто не захотів муляти очі». «Мені видається не правдоподібною версія про те, що це було викликане невдоволенням щодо місцевого керівництва партії – В.ЯНУКОВИЧ належить до того типу людей, які своє невдоволення висловлюють прямо, залишаючись при цьому «добрим царем», який поставив на місце своїх бояр», відзначив експерт і наголосив, що «така демонстративна рекламна кампанія дійсно дискредитує, але виключно місцеве керівництво ПР, оскільки прямо асоціюється з в.о. мера і губернатором. У В.ЯНУКОВИЧА в даному разі дуже зручна позиція – він у будь-який момент може заявити, що це перегини на місцях». Він також не виключив, що “комусь з місцевих рекламістів прийшла в голову така двоходівка: спочатку розмістити таку зухвалу рекламу, а потім за вказівкою В.ЯНУКОВИЧА і на благо людям її зняти». Кажучи про висунення кандидатів у мери, А.ЛИТОВЧЕНКО наголосив, що «Партія регіонів не оголошує про своє рішення, кого підтримуватиме на виборах мера Харкова, оскільки ще немає остаточного рішення з цього приводу. Ця затримка вимушена, і викликана тим, що далеко не всіх у ПР влаштовує кандидатура Г.КЕРНЕСА на посаду мера. Безперечно, в партії обговорюються й інші кандидатури, але мені видається вельми сумнівною версія про те, що ПР може підтримати ЯРОСЛАВСЬКОГО – як з огляду на зацікавленість самого ЯРОСЛАВСЬКОГО, так і з огляду на думки регіоналів».

Доцент кафедри політології Харківського національного університету ім. Каразіна Олексій КРИСЕНКО вважає, що відмова від візиту до Харкова «була викликана винятково насиченим робочим графіком Президента. Важко в рамках протоколу включити в програму візиту ще декілька годин візиту до Харкова». Що стосується зовнішньої реклами, то на думку О.КРИСЕНКА, «це не дискредитує самого В.ЯНУКОВИЧА. Швидше це спроба привнести парасольковий бренд ЯНУКОВИЧА на місцеві вибори, для підвищення ефективності й популярності місцевих кандидатів». «Партія регіонів не оголошує про своє рішення, кого підтримуватиме на виборах мера Харкова, оскільки триває масштабна дискусія з цього приводу. Не виключаю, що в місцевій організації ПР є різні думки про те, хто буде найбільш рейтинговим кандидатом, є різні групи впливу, кожна з яких пропонує свого кандидата в мери», - відзначив О.КРИСЕНКО.

У свою чергу політолог Валерій ДУДКО заявив, що «візит до Харкова не входив у попередні плани В.ЯНУКОВИЧА. І взагалі в нинішній економічній ситуації, коли слова влади серйозно розходяться з ділом, йому доволі важко спілкуватися з народом і щось йому пояснювати». «Гігантські зображення ЯНУКОВИЧА по всьому місту дискредитують перш за все його самого», - наголосив В.ДУДКО. За його словами, «Партія регіонів не оголошує про своє рішення, кого підтримуватиме на виборах мера Харкова, оскільки, по-перше, це ще не потрібно згідно із законом. По-друге, ПР завжди дотримувалася тактики: говорити одне, робити інше, і не відкривати своїх намірів до останньої миті».

Політолог Олександр РОМАНЮК, кажучи про поїздку ЯНУКОВИЧА, заявив, що «можна припускати різні причини. Можливо, у ЯНУКОВИЧА був дуже щільний графік. Можливо, місцеве керівництво ПР побоювалося протесних рухів, пов`язаних з будівництвом дороги в Лісопарку. Але точно це може знати лише служба протоколу Президента». Що стосується зовнішньої реклами, то, на думку О.РОМАНЮКА, «така зухвала реклама дискредитує ЯНУКОВИЧА. Я не пригадаю жодного з колишніх Президентів, які б рекламували себе на плакатах такої величини. А оскільки соціальна ситуація погіршується, ціни на газ неминуче призведуть до загального подорожчання життя, то у людей така реклама може викликати лише роздратування. ЯНУКОВИЧ багато обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії, і багато виборців йому повірили. А зараз ми спостерігаємо різке падіння рейтингу ПР». «Партія регіонів не оголошує про своє рішення, кого підтримуватиме на виборах мера Харкова, оскільки найімовірніше на це потрібна санкція Києва. У ПР немає остаточного рішення щодо кандидатури мера. Багато регіоналів не хочуть голосувати за КЕРНЕСА. І керівництво партії побоюється, що він провалить вибори в Харкові через свою біографію, через свої методи, з інших причин. Харків – стратегічне місто, і ПР не може допустити, аби мером тут став їх конкурент», - заявив О.РОМАНЮК.

Політолог Ігор ПОЛІЩУК також висловив припущення, що «особливого символічного значення в його не заїзді до Харкова я б не вбачав, це можна пояснити щільним графіком Президента. На ЯНУКОВИЧА чекала його базова електоральна група – шахтарі». Що стосується зовнішньої реклами, І.ПОЛІЩУК відзначив, що «поки що явного негативу в цьому немає, але він може з`явитися з часом, коли прийдуть нові платіжки за комуналку і газ. Отоді може виникнути питання: «Для кого наш Президент ЯНУКОВИЧ?» Для олігархів чи для народу?» Коментуючи ситуацію з висуненням кандидатів у мери, І.ПОЛІЩУК наголосив, що «високі шанси мають КЕРНЕС, ЯРОСЛАВСЬКИЙ, може бути САПРОНОВ. Зараз відбувається підкилимова боротьба, яка може закінчитися тим, що підтримають одразу два кандидати. Чому ПР не підтримує КЕРНЕСА? У КЕРНЕСА величезний антирейтинг. Розсудливі функціонери з ПР не можуть цього не враховувати, тому й немає однозначної підтримки».

Журналіст газети «Время» Олена ЗЕЛЕНІНА, кажучи про неприїзд Президента до Харкова, говорить: «а навіщо заїжджати? Чого він тут не бачив? Звичайно, можна було б організувати "зустрічі з трудящими" Турбоатому або, на дай Бог, ХАЗу, ХЕМЗу чи заводу Малишева, але на Турбоатомі піаритися немає сенсу, там і так усе гаразд, а на проблемних підприємствах - що він їм скаже, крім того, що вже наобіцяли попередні візитери-оратори?» На думку О.ЗЕЛЕНІНОЇ, «добре ставлення до ЯНУКОВИЧА в Харкові поки що дозволяє толерантно ставитися до таких зображень. Народ ще не встиг насолодитися плодами "газової" й "пенсійної" реформи, новими цінами на комунальні послуги і продукти першої необхідності. До наступної весни ці зображення викликатимуть лють». Кажучи про висунення регіоналами кандидата в мери, О.ЗЕЛЕНІНА відзначила, що «Партія регіонів не оголошує, бо сама не знає, кого вона підтримуватиме. Єдиний кандидат - КЕРНЕС. Але його не хочуть навіть однопартійці, проте, під нього вже прогнулися і місцева еліта і районні парторганізації. Про всяк випадок. На сьогодні шанси його великі. А його умови з упорядкування мікрорайонів обивателі сприймають дуже позитивно. І, швидше за все, підуть за нього голосувати. Чому ПР відкрито не підтримує КЕРНЕСА? Будь-яка з відповідей, що напрошуються, буде не політкоректною. А якщо серйозно, на його передвиборний імідж уже працюють всі райвиконкоми і комунальні департаменти. Іменують себе "командою Геннадія Адольфовича" і самі дивуються, звідки на впорядкування раніше забутих Богом і Партією регіонів куточків міста беруться гроші?»

Водночас незалежний журналіст Олена ЛЬВОВА зазначила, що «гігантські зображення ЯНУКОВИЧА – абсолютно в стилі Партії регіонів. Так само як і кількість, в якій ці зображення розвішені по місту. Вони можуть дискредитувати Віктора ЯНУКОВИЧА в очах прихильників лише в тому разі, якщо вони вважатимуть, що ЯНУКОВИЧ не виконав передвиборних обіцянок і пов`язувати особисто з ним, а не з діями попередньої влади, зростання тарифів на послуги ЖКГ, подорожчання товарів першої необхідності та погіршення рівня життя в цілому». «Я б не говорила про те, що Партія регіонів не поспішає заявляти про те, кого підтримає на виборах мера Харкова. Голова обласної організації ПР Михайло ДОБКІН не раз давав зрозуміти, що вважає нинішнього в.о. мера Харкова Геннадія КЕРНЕСА гідною кандидатурою. Аналогічну точку зору висловлювали й інші представники ПР, в т.ч. і в Києві (зокрема, депутат Михайло ЧЕЧЕТОВ). А офіційне рішення про висунення кандидата приймає міська партконференція», - відзначила О.ЛЬВОВА. За її словами, «кажучи про кандидатуру КЕРНЕСА, не виключено, що всередині партії відбувається дискусія з цього питання. Але, поки що жодний з представників ПР, наскільки мені відомо, публічно не заявляв ні про те, що він не підтримує кандидатуру Геннадія КЕРНЕСА, ні про те, що партія могла б висунути іншого кандидата в мери». «Відсутність офіційної заяви про підтримку з боку перших осіб може пояснюватися й тим, що зараз у цьому немає необхідності на думку політтехнологів, і можливим бажанням створити інтригу навколо висунення», - впевнена експерт.