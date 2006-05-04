Рівненська облрада висловила недовіру Червонію

Рівненська обласна рада висловила недовіру голові Рівненської обласної державної адміністрації Василю ЧЕРВОНІЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” це рішення проголосували понад дві третини депутатів ради – 59 (усього до ради обрано 80 депутатів).

Згідно із законодавством, недовіра главі виконавчої влади області з боку ради означає майже автоматичне його звільнення з цієї посади Президентом України.

Спочатку на сесії облради планувалося заслухати звіт голови ОДА про виконання облдержадміністрацією повноважень, делегованих радою, однак облдержадміністрація не підготувала депутатам відповідних довідкових матеріалів, відмовляючись звітувати про свою діяльність. Це обурило депутатів, які відразу ж проголосували за включення до порядку денного питання про недовіру голові ОДА.

З гострою критикою на адресу В.ЧЕРВОНІЯ на сесії облради виступили, зокрема, колишні заступники голови ОДА - член фракції Партії регіонів Юрій КІЧАТИЙ та лідер фракції Народної партії Юрій БЛАГОДИР, голова обкому Соцпартії Леонтій САМЧУК (нині заступник голови облради), голова обласної організації ВО “Батьківщина” Юрій ПРОКОПЧУК, голова Рівненської міської організації НСНУ Віктор МАТЧУК (його кандидатура фігурує у поданні Кабінету Міністрів Президенту на призначення головою облдержадміністрації).

Водночас приміщення, де проходила сесія облради, пікетували кілька сотень прихильників В.ЧЕРВОНІЯ, переважно активістів Української народної партії, які в такий спосіб намагалися не допустити відставки губернатора, висловити з ним солідарність і вплинути на рішення сесії. Згодом тут же було проведено мітинг, на якому В.ЧЕРВОНІЙ, його заступники та члени фракції УНП в облраді заявили про прихід до керівництва облрадою “грошових мішків” та мільйонерів. Також йшлося про те, що команда нинішнього губернатора готова до опозиційної діяльності, тому продовжуватиме в нових умовах боротьбу за національно-демократичні ідеали та поліпшення добробуту людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що підпише укази про звільнення голови Київської обласної державної адміністрації Євгена ЖОВТЯКА і голови Рівненської обласної державної адміністрації Василя ЧЕРВОНІЯ.